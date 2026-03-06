БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Щонова откри нова логистична база за над 2,17 млн. евро в Индустриален парк Божурище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
министър щонова откри нова логистична база 217 млн евро индустриален парк божурище
Слушай новината

Икономиката се нуждае от приемственост и последователност, а устойчивите резултати се постигат, когато държавата и бизнесът работят заедно. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова при откриването на нова логистична база в Индустриален парк София – Божурище, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Проектът е реализиран със сертификат за инвестиция клас А на стойност 2,17 млн. евро и е осъществен от българска компания с утвърдено присъствие на водещи европейски пазари.

Министър Щонова отбеляза, че реализацията на проекта е започнала по време на нейния мандат като заместник-министър, и поздрави инвеститора за успешното му приключване.

„През годините, първо като заместник-министър на икономиката и индустрията, а днес и като министър – за мен един от най-важните приоритети е да насърчаваме и подкрепяме компаниите да се развиват, да запазват и разширяват пазарното си присъствие и да инвестират отново тук“, заяви тя.

По време на откриването министър Ирина Щонова подчерта и значението на новите инвестиции за развитието на националната икономика и за утвърждаването на България като привлекателна бизнес дестинация.

Компанията инвеститор в новата логистична база в Индустриален парк Божурище е българска и има над 30-годишен международен опит. Дружеството обслужва ключови пазари в Скандинавия, Германия, Полша, Прибалтика и страните от Бенелюкс.

#Ирина Щонова #Божурище #министър

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
2
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иран избира нов лидер до часове?
3
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
4
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
5
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
6
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
6
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...

Още от: Политика

Ще получи ли подкрепа в парламента удължителният бюджет?
Ще получи ли подкрепа в парламента удължителният бюджет?
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
Чете се за: 01:10 мин.
Илияна Йотова: Във време на войни, трябва силно да се чуе гласът на жените и майките Илияна Йотова: Във време на войни, трябва силно да се чуе гласът на жените и майките
Чете се за: 00:25 мин.
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
Петър Витанов,"Прогресивна България": Разговори за управление – само с партии, които нямат нищо общо със статуквото Петър Витанов,"Прогресивна България": Разговори за управление – само с партии, които нямат нищо общо със статуквото
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:27 мин.
По света
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба" Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба"
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ще получи ли подкрепа в парламента удължителният бюджет?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ