Над 800 вида орхидеи могат да се видят в изложение в Ботаническата градина на БАН

В Ботаническата градина на БАН в София е представено изложение на орхидеи. Експозицията дава възможност да се запознаем с различните видове, да научим имената и произхода им, както и да се консултираме за

това как да ги отглеждаме у дома и как да ги лекуваме. Какво още могат да видят гостите на събитието?

Откриват ли се нови видове и какво е характерно за тях?

Ана-Мария Георгиева,БНТ: В Ботаническата градина на Българската академия на науките се провежда ежегодното събитие за орхидеи. С какво е уникална тази колекция?

Диана Венкова - ботаник: Нашата колекция е събирана назад във времето. Тя е наследник на Царската ботаническа градина, на царската колекция. Имаме видове от тази стара колекция, но постепенно нашите работници, нашите градинари, нашите специалисти са я обогатили, за да може днес да има това многообразие от цветове, видове и форми. Имаме над 800 вида, които в момента цъфтят в тази малка изложба, която сме представили.

- А какво е характерно за орхидеите?

- Те са едно многообразно семейство с много видове. Имаме ги и в умерените ширини, каквито са нашите диви орхидеи, но в тропиците пък са по-пъстри, с по-едри цветове. Предизвиквали са мания по събиране още от XIX век – първите колекционери, които са ги пренасяли в Европа, и така са навлезли до наши дни в нашата стая, в нашия бит, в нашия дом.

- Нашият климат не е характерен за тях, съответно има ли специфика в отглеждането им у нас?

- За тропическите орхидеи, да, има специфика. Не е подходящ за външно отглеждане, но в стая те имат нужда от въздушна влага, от специална почвена смес, в която трябва да има дървесна кора, повече мъх или влакна от кокос.

Снимки: БТА

- Това е най-голямото растително семейство в света. Откриват ли се нови и нови видове?

- Разбира се, винаги – и в тропиците, но и в умерените ширини, или пък навлизат нови видове от едно пространство в друго. Така се случва и с нашите диви орхидеи, при които сме открили някои нови видове вече и за нашата флора в България, но те са много по-дребни от тропическите си събратя.

- Колко видове орхидеи се срещат и кои от най-познатите можем да видим тук?

- Като започнем от азиатските видове – цимбидиуми, дендробиуми, азиатските венерини пантофки. Преминем през Австралия с едни много прекрасни кралски дендробиуми. Хималаите можем да изкачим с едно прекрасно целогине. След това се пренесем в Африка с африкански видове и един африкански вид е цъфтящата ни за първи път ванилия, която също могат да видят посетителите. След това се пренесем в Южна Америка. Там е и сестрата на африканската ванилия – истинската ванилия, от която се получава и популярната подправка. Ето това са и шушулки от нея. Който не знае – ванилията е вид орхидея. След опрашване на цветовете се получават именно плодчетата. Те са зелени първо на цвят, след това, като се оберат, се поставят за изсушаване, стават чернички и тогава започват да отделят прекрасния ванилов аромат.

- А има ли други редки или особено интересни за изложбата орхидеи?

- Имаме от царската колекция видове. В момента цъфти една пантофка от американските, която е останала още от царската колекция. Също много прекрасни катлеи имаме в момента в цъфтеж.

- А те се спадат към семейство Салепови. Това има ли връзка с традиционната напитка за Турция и Близкия изток – салеп?

- Да, разбира се. Това е другото име на орхидеята в този регион – салеп. Така е дошло и до България с това име. Това е на български семейство Салепови. Салеп се прави от някои от ливадните орхидеи, които са от умерените ширини, защото имат две грудки, които са подобни на картофчета. Когато се изкопаят и изсушат, от тях се прави именно напитката салеп. Засега само Турция предлага тази напитка, защото е намерила начин как инвитро и в плантации да гледа такива орхидеи. Иначе от дивите местообитания те са забранени за изземване и изкопаване, защото са застрашени от изчезване.

- А освен за декорация, за какво друго може да се използва орхидеята? Има ли някакви лечебни свойства?

- В китайската народна медицина има някои видове, които се използват. Един от тях е Дендробиум нобиле и Дендробиум официнале – както показва името му, лечебен дендробиум. Те са предимно в техните лекарствени смеси. Там можем да ги опитаме дори. Казват, че там предлагали и чай, и супа от този дендробиум.

Автор: Ана-Мария Георгиева