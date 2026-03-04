КЗК препоръча спешни мерки за защита на конкуренцията на пазара на горива у нас

Комисията за защита на конкуренцията препоръча на изпълнителната власт да предприеме незабавни координирани действия за гарантиране на конкурентната среда и стабилността на пазара на горива у нас на фона на усложнената обстановка в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Препоръките на КЗК са адресирани до Министерския съвет и министерствата на енергетиката, финансите и икономиката и индустрията, както и до парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и парламентарно представените партии. Те са изготвени въз основа на секторен анализ и постоянен мониторинг на пазара на горива, се посочва още в съобщението.

Сред препоръките са пълно прилагане на механизмите по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, активизиране на Консултативния съвет към министъра на икономиката и създаване на експертна група за оперативна координация. Предлага се и гарантиране на достъп на други вносители и търговци до данъчни складове и инфраструктура, осигуряване на алтернативни доставки и недопускане на спекулативни практики.