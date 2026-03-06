БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Според двамата министри ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир

служебен министър на отбраната Атанас Запрянов
Снимка: БТА
Ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона са обсъдили в телефонен разговор служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и министърът на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер. Разговорът се е провел на 4 март, а от Министерството на отбраната (МО) съобщиха за него днес. За разговора съобщи днес и Министерството на националната отбрана на Турция.

Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир, пише в съобщението. От българска страна е било заявено, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност. Министър Атанас Запрянов е осъдил ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Турция на 4 март и е посочил, че подобно нападение не е провокирано с нищо и е опасно с оглед разширяване на конфликта.

Министрите Атанас Запрянов и Яшар Гюлер са заявили готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат. Разгледани са били и други въпроси от взаимен интерес.

#яшар гюлер #република турция #ситуацията в Близкия изток # Атанас Запрянов #министър на отбраната

