Латвийски евродепутат Иварс Иябс: Уроците от Украйна и индустриалното Бъдеще на ЕС



Латвийският евродепутат Иварс Иябс от групата „Обнови Европа“ даде интервю за БНТ, в което призова Европейският съюз да засили практическата военна подкрепа за Украйна, тъй като мирните преговори са неуспешни заради агресивните намерения на Русия.

Иварс Иябс е латвийски политик и академик, той е член на Европейския парламент от 2019 г.

Иябс акцентира върху приноса на Латвия в разработката на подводни дронове за защита на критична инфраструктура, като играе съществена роля в изграждането на мнозинство в Европейския парламент в подкрепа на тези мерки.

Мария Плачкова: Здравейте, г-н Ябс! Благодаря Ви, че приехте бързо поканата за интервю.

Иварс Иябс: Благодаря за поканата.

Мария Плачкова: Днес една от основните теми е мирът в Украйна. Как Европейският съюз може да засили подкрепата си за Украйна в този момент?

Иварс Иябс: Ами, Европейският съюз трябва да застане зад военните усилия на Украйна политически, икономически и военно. И мисля, че що се отнася до политическата подкрепа, тя е налице.

Но наистина се нуждаем от повече практическа помощ, защото всички знаем, и поне през последните дни видяхме, че всички тези мирни преговори не са много успешни, особено защото руският агресор няма намерение да постигне някакво мирно решение, което означава, че тези военни усилия, за да се постигне справедливо решение за Украйна, трябва да продължат. И Европа трябва да застане зад това, защото всички знаем, че украинците на практика водят нашата война, защото това е война в Европа, а не в САЩ или другаде.

Мария Плачкова: Кои технологични и кибер мерки са най-важни за сигурността на Украйна и Европейския съюз?

Иварс Иябс: Е, мисля, че ние в ЕС започваме да мислим за сигурността на Украйна в рамките на собствените ни усилия за сигурност, имайки предвид, разбира се, самия факт, че през последните години, преди 2022 г., Европа не мислеше много за собствената си сигурност, защото съществуваше това оптимистично възприятие, че всички войни и всички военни усилия са приключили.

Но това не беше вярно. Както всички знаем в момента, една от целите ни е, разбира се, да интегрираме военната индустрия, украинската военна индустрия с европейската. И ако питате какви технологии, мисля, че всички знаем, че... искам да кажа, има много такива.

Например, разузнаването е много важно. Също така много огромен проблем са боеприпасите. Но в същото време всички знаем, че дроновете са това, което се случва в момента на бойното поле, и Европа трябва да се поучи от това.

Всички знаем, че не става въпрос само за големи предприятия, а много често за малки стартъпи, които наистина произвеждат много модерни, иновативни неща. Трябва да се поучат от това и ето защо с гордост мога да кажа, че ЕС току-що прие програма, наречена EDIP (Европейска програма за отбранителна промишленост), която разполага с пари, 300 милиона евро, предимно за сътрудничество с нашите украински партньори, което означава, че тези технологии трябва да се произвеждат заедно. И по този начин бихме засилили както Украйна, така и нашата собствена сигурност.

Мария Плачкова: Каква роля може да изиграе Вашата страна в тази технологична война според Вас?

Иварс Иябс: Първо, мисля, че... моята страна е Латвия и ние сме посветили много материали, а също и финансова помощ на Украйна, за да поддържаме нейните военни усилия, защото точно като Украйна, ние също граничим с Руската федерация и знаем какво означава руският империализъм, и сме го изпитали в миналото, и затова заставаме много силно зад Украйна.

Що се отнася до технологиите, мисля, че дроновете, както и други, не само летящите дронове, но и например наземните дронове, а също и морските дронове са огромен въпрос. Може би знаете, че през последните години, когато руските хибридни атаки се засилиха, по това време преживяхме атаки срещу нашата критична инфраструктура, което в нашия контекст бяха атаки срещу подводни кабели, и се нуждаем от технологии, за да ги защитим, защото има определена борба, дали става въпрос главно за кораби, когато строиш кораби... но не става въпрос само за кораби, използвани за тази защита на подводните кабели, а много повече за подводни дронове, които се разработват и в Латвия.

Това е една от нашите най-модерни технологии, това, което правим, и има много работа. Тъй като не съм голям оптимист дали руската агресия ще спре в близко бъдеще, мисля, че наистина трябва да научим всички възможни уроци от нашите украински колеги, какво преживяват те на бойното поле. И тук не става въпрос само за високи политически споразумения или каквото и да било, а много повече за човешкото ни взаимодействие с хората на украинското бойно поле, с украинските иноватори, с украинските неправителствени институции, които работят в тази сфера. Така че има много работа, която да се свърши заедно.

Мария Плачкова: Как Европейският съюз може да ускори доставката на военна и технологична помощ за Украйна? Говорим за това, но може би повече?

Иварс Иябс: Е, ако мислим за ускоряване на доставките, тогава първо Европа трябва да има много повече за доставяне, в смисъл, че нашата военна индустрия, например, ако говорим за, да кажем, 155-милиметрови боеприпаси, за всякакво възможно оборудване за войниците, ние изоставаме в производството на тези неща и Европа трябва да бъде самодостатъчна по отношение на военното производство. И това също е въпрос за украинските военни усилия, защото в момента, разбира се, има известна конкуренция между онези държави, които казват: „Добре, ние имаме тези неща, но ни трябват за нас самите, за нашата собствена отбрана и сигурност“.

Но, например, моята страна, точно както и другите две балтийски страни, имам предвид Естония и Литва, инвестирахме много и в много практически отбранителни материали в помощ на Украйна, защото знаем, че украинската сигурност е наша сигурност.

Мария Плачкова: Как виждате бъдещето на отношенията между Европейския съюз и Украйна?

Иварс Иябс: Е, основният момент, разбира се, е, на първо място, поддържането на военните усилия, но заедно с това става въпрос и за разширяването. И разширяването, мисля, че това решение за украинското... окончателното решение за присъединяването на Украйна към ЕС трябва да бъде взето в този парламентарен мандат.

Всички знаем, че преговорите вече са започнали. Всички знаем, че ситуацията в Украйна е много специфична, защото тази страна води война, но в същото време това не е само в украински интерес. Много е в европейски интерес Украйна да бъде страна членка.

В този смисъл мисля, че всички програми, всички инициативи от европейска страна трябва да се разглеждат в рамките на процеса на присъединяване, защото, е, това е и морален въпрос, нека го кажа така, защото всички знаем, че цялото това нещо започна... и в момента говоря не за 2022 г., а за 2014 г. Цялата история започна с ясно изразената украинска амбиция, амбицията на украинския народ да стане европейска страна членка, и ние наистина трябва да оценим това. И ЕС не трябва, е, да възпрепятства този процес на присъединяване, въпреки че всички знаем, че това не е лесно. Е, и в Латвия не беше лесно да влезем в ЕС, както и във всички възможни страни членки, но ако има страна членка, която наистина заслужава много специален подход и бърза писта към членство в ЕС, то това е Украйна, без никакво съмнение.

Мария Плачкова: Каква е ролята на ЕС при формирането на европейската политика за сигурност? Каква е ролята на „Обнови Европа“ (Renew Europe) при формирането на политиката за сигурност на ЕС?

Иварс Иябс: Е, „Обнови Европа“ е центристката либерална група в Европейския парламент. И какво означава самото това заглавие – „Обнови Европа“? То означава по същество, че ЕС е наистина много добър и много необходим проект за всички европейски страни, включително Украйна в този смисъл, но трябва да го обновим, защото той в много отношения изостава икономически, но и по отношение на сигурността. Защото точно както казах, Европа не мислеше за сигурност доскоро. Всички ние някак разчитахме на този американски ядрен чадър, който беше там, и можехме просто да пренебрегнем всички елементарни нужди за нашата самоотбрана. И е, в този смисъл „Обнови Европа“ винаги е много заинтересована от развитието на обща европейска система за сигурност и подпомагането на Украйна.

Мисля, че вероятно най-виднита фигура на нашата политическа група е нашият Върховен представител по външните работи Кая Калас, която е от съседната балтийска страна Естония.

Тя по същество е лицето не само на Европейската комисия, но и на групата „Обнови Европа“, изразявайки много ясна подкрепа за Украйна, обявявайки много ясна необходимост да се справим с руската агресия и особено с руските военни престъпления, извършени в Украйна. Но въпреки това, ние не сме най-голямата група в Европейския парламент, но сме групата, която е най-вече на печелившата страна, което означава, че винаги сме групата, която наистина помага за изграждането на мнозинството – било то дясно мнозинство или ляво мнозинство, но ние сме в средата и играем тази роля. И мисля, че самият факт, че Европейският парламент остро осъди руските престъпления и руската агресия, че бяхме силно „за“ устойчива помощ за Украйна – това до голяма степен е постижение на групата „Обнови Европа“.

Мария Плачкова: Благодаря Ви за това интервю.

Иварс Иябс: Благодаря Ви много за поканата.