Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР)

Часове преди връчването на първия проучвателен мандат на най-голямата парламентарна сила, ГЕРБ препотвърдиха, че ще го върнат неизпълнен. От ПП също заявиха, че няма да правят опит за съставяне на кабинет. Ако президентът Радев реши да даде третия мандат на БСП, от столетницата също нямат намерение да съставят правителство.

Съдбата на първия проучвателен мандат, който президентът ще връчи утре на ГЕРБ, е предизвестена, заяви Делян Добрев.

Делян Добрев, ГЕРБ: „ГЕРБ ще го върнем веднага, защото не виждаме възможност да се сформира кабинет в това НС.“

От ПП-ДБ също потвърдиха, че ще върнат мандата, но с други аргументи.

Асен Василев, ПП-ДБ: „Трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата в момента на получаването. Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори дефакто е 29 март – след това е пролетната ваканция на училищата, след това е Великден, така че няма как април месец да се придвижи датата напред.“

От ГЕРБ обаче допускат изненади с третия мандат.

Делян Добрев, ГЕРБ: „Винаги има такава опция, чудо винаги може да се случи. Мина Коледа, за съжаление, но хубаво е да очакваме винаги чудеса. Нека не го обричаме предварително, но според мен шансовете му са изключително малки.“

Асен Василев посъветва партиите, които ще получат третия мандат след отказа на ГЕРБ и ПП-ДБ, да не правят политически експерименти.

Асен Василев, ПП-ДБ: „Силно се надявам, че никой няма да си помисли, че няма да прави правителство с третия мандат, но както се казва, партии, които знаят, че няма да влязат в парламента, може да тръгнат в тази посока.“

БСП няма да реализира третия мандат, ако той отиде при тях, заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ заместник-председателят на партията Иван Таков.

Иван Таков, зам.-председател на БСП: „Първо, не смятам, че в момента имаме общественото доверие, за да го направим това нещо. Второ, не смятам, че имаме доверие между субектите в парламента в дадения момент. И трето – не съм сигурен дали имаме партийното доверие, за да тръгнем към реализация на нещо такова след тези 12 месеца в управлението.“

ГЕРБ и ПП-ДБ са на различни позиции относно това дали този парламент има нужното време да промени изборното законодателство преди предстоящия вот и какво неотложно трябва да свърши Народното събрание.

Делян Добрев, ГЕРБ: „Моето мнение е, че месец-два преди изборите не трябва да се сменя изборният кодекс. Това е препоръка и на Венецианската комисия. Имаше достатъчно време в този парламент, повече от година, който е имал някакви идеи, свързани с изборите, да си беше направил труда да ги внесе по-рано. В партията е обсъждан въпросът. Може би са необходими промени в тази посока, но пак ви казвам, това не е сериозно да се прави в последния възможен момент."

Асен Василев, ПП-ДБ: „Ние сме дали заявка за 100 процента гласуване с машини и смятаме, че НС трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове. Също така смятаме, че парламентът трябва да довърши работата, която започна по свалянето на привилегиите – имам предвид охраната на Борисов и Пеевски."

В сряда депутатите се връщат на работа след продължилата близо месец коледно-новогодишна ваканция.

