Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури

от БНТ , Репортер: Ивелина Белчева
У нас
Очаквани температури до –14°C и жълт код наложиха мярката

деветокласниците добри резултати биология теста природни науки
12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Русе Пенчо Милков.

Тази мярка е взета заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, като се отнася за всички училища на територията на общината. Има рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата.

В понеделник също всички общински паркинги ще бъдат безплатни, за да се улесни работата на разчистващата техника.

Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на „Еко Русе Груп“, „Пътинженеринг“, „Берус“ и техника на ОП „Паркстрой“ са на терен. Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирките на градския транспорт и главните индустриални артерии.

Метеорологичните условия остават тежки. Очаква се силен вятър и допълнително понижение на температурите във вторник сутрин. Властите призовават гражданите да ограничат излизанията на децата навън и да бъдат изключително внимателни при придвижване в близост до сгради и дървета.

#лоша метеорологична обастановка #Русе #неучебен ден

