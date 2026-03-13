Институции и граждани настояват Околовръстното шосе на Пловдив да стане приоритетен национален обект

Околовръстното шосе на Пловдив да бъде обявено за приоритетен обект от национално значение. За това ще настояват представители на институции и граждански организации, които проведоха среща в Областната управа, за да набележат мерки за осигуряване на пътната безопасност по трасето.

От приоритетно значение в момента е само един участък от пътя - от "Скобелева майка" до "Асеновградско шосе". Областният управител на Пловдив проф. Владислав Попов обяви, че ще бъде изготвено общо становище със спешни мерки, което ще бъде изпратено до Агенция "Пътна инфраструктура", Министерски съвет и Областно пътно управление - Пловдив.

Според директора на Областната дирекция на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов спешните мерки включват разширяване на пътното платно, изместване на мантинелите в най-опасните участъци, подмяна на част от пътните знаци и маркировка и намаляване на скоростта на местата, където трябва да бъдат премахнати мантинелите. От полицията са изпратили становището си до Пътната агенция.

От гражданските сдружения, които настояват за премахване на мантинелите, поискаха кратки срокове на изпълнение на обявените мерки, като обявиха, че в противен случай отново ще излязат на протести. Кметът на село Марково Десислава Терзиева посочи, че от поставянето на мантинелите през 2021 г. до този момент има девет загинали.

Протестите на жителите на Пловдив и областта срещу опасните мантинели на Околовръстното шосе започнаха през ноември 2025 г. след тежка катастрофа с трима загинали, сред които и дете.