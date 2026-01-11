БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентин Михов: Димитър Пенев ни завеща да бъдем хора и човеци

Български футбол
Бившият футболен ръководител и изтъкнат деятел сподели кои са най-ценните му спомени с легендарния Димитър Пенев.

Валентин Михов
Валентин Михов беше гост в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Бившият футболен ръководител и изтъкнат деятел сподели кои са най-ценните му спомени с Димитър Пенев, който напусна този свят преди дни.

„Не са един и два хубавите спомени. „Парк де Пренс“ е един от големите спомени. Също и когато направихме за първи път в историята да ги водим в каляски момчетата до НДЛ, но за Пената мога да говоря много. Всички знаят каква величина е. Аз го познавам като човек – добър и верен. Човек, който не ме предаде, за разлика от други. Пената ми подаде ръка, той е първият, който ме покани във футбола. Бяхме на Панчарево и той ми каза: „Батка, хайде да обединим бизнеса и футбола“. За зла моя участ след няколко месеца го смених него и Боби Станков. Мина време и Паро Никодимов, той дойде, ми предложи да продължим идеята на Пената. Аз това и чаках. На Пената и Паро дължа, че влезнах във футбола. САЩ 94 също е сред най-хубавите ми спомени. Пожелавам на всеки един бъдещ ръководител да го изживее“, сподели Михов.

„В най-тежките години, когато всички бяхме обвинявани за комунисти, много трудни години, успяхме да спечелим две купи, благодарение на Паро и на момчетата. Ръководителите трябва да създаваме основа, да има финансова стабилност в клуба. Тогава направихме проект за акционерно дружество, което да е добре функциониращо“, добави още бившият президент на БФС.

Михов сподели и какъв, според него е заветът на Димитър Пенев.

„Да бъдем хора и човеци. Това беше голям човек. Каквито и думи да търся, няма да ги намеря. Не съм чул да се скара на някого, конфликт с него да е имало. Разумен човек. Пената трябва да знаем от кого е възпитан – от Мировяне, от мама и татко, познавам ги. Канил ме е там. Гледаха зайци. Възпитанието е в основата, уважението, ако не си възпитан и добър човек…сега има много невъзпитани хора, виждам ги по улиците, навсякъде около нас“, добави Михов.

Той сподели и дали някой ще успее някога да се доближи като успехи до Димитър Пенев.

„Много зависи от средата, в която младото поколение расте. За да има такива треньори, трябва да има и възпитатели и родители. Във футбола като имаш училище – родители, треньори, от един възпитан човек можеш да изградиш професионалист. Аз, дори и на тези години, се допитвам до по-младите, човек трябва да се допълва“, категоричен е Михов.

Той беше попитан и дали стадиона трябва да носи името на Димитър Пенев.

„За мен лично трябва, но това ще го реши ръководството на ЦСКА. Каквото и да е кръстено на Димитър Пенев за мен е нещо, което винаги си остава в историята. Той е величина, голяма величина. И Паро Никодимов също. Прави им чест на ръководството и на феновете на Левски и на другите отбори за тази почит, която демонстрираха към Димитър Пенев, а и към Любо Пенев и към други“, каза още Михов.

Бившият ръководител от сърце пожела успех във възстановяването на Борислав Михайлов, Петър Хубчев и Любослав Пенев, които се лекуват от тежки болести.

„Бих направил всичко, ако зависи от мен. Където можах се обадих, искам да бъда съпричастен, но тук не зависи от мен. Дано има Съдба и Господ да им помогне. Те са мъже, които заслужават да живеят“, завърши Михов.

Цялото интервю с Валентин Михов вижте във видеото!

