Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Протест пред Столичната община. Жители на районите, в които останаха без сметопочистване, се заканиха да изхвърлят боклука пред кметството.

Протестиращите решиха, че полицията няма да ги допусне пред кметството и затова изхвърлиха боклука не пред общината, а на метри от самата община. Те казаха, че в районите, от които идват, а именно "Подуене", "Люлин", "Красно село", няма редовно сметопочистване, затова символично донесоха част от боклука си тук.

Някои от хората носеха торбички с боклук в ръце, друга част от торбите бяха донесени с автомобил.

Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат: "Опитваме се да се вземе дълготрайно решение. В момента работим с капацитета, който разполага общината, така, че моля за търпение и призовавам гражданите все пак, които могат да се включат и да помогнат в процеса, да го направят."

Снимки: БТА

Георги Лещански: "Не е чисто, невъзможно е придвижването по самите тротоари, алеите, боклукът се разнася навсякъде и проблемът е голям."

Мира: "Няма почистване. Последно минава на 27-ми малко след реакцията на районния кмет и от тогава положението е строим китайска стена ли, пирамиди ли, какво се случва, не знам."

Вижте повече в прякото включване на Альоша Шаламанов.

#София #боклук

