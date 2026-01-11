Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община

Протест пред Столичната община. Жители на районите, в които останаха без сметопочистване, се заканиха да изхвърлят боклука пред кметството.
Протестиращите решиха, че полицията няма да ги допусне пред кметството и затова изхвърлиха боклука не пред общината, а на метри от самата община. Те казаха, че в районите, от които идват, а именно "Подуене", "Люлин", "Красно село", няма редовно сметопочистване, затова символично донесоха част от боклука си тук.
Някои от хората носеха торбички с боклук в ръце, друга част от торбите бяха донесени с автомобил.
Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат: "Опитваме се да се вземе дълготрайно решение. В момента работим с капацитета, който разполага общината, така, че моля за търпение и призовавам гражданите все пак, които могат да се включат и да помогнат в процеса, да го направят."
Снимки: БТА
Георги Лещански: "Не е чисто, невъзможно е придвижването по самите тротоари, алеите, боклукът се разнася навсякъде и проблемът е голям."
Мира: "Няма почистване. Последно минава на 27-ми малко след реакцията на районния кмет и от тогава положението е строим китайска стена ли, пирамиди ли, какво се случва, не знам."
Вижте повече в прякото включване на Альоша Шаламанов.