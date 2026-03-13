„Мартенски музикални дни“ - до 29 март Русе е столица на класическата музика

От днес до 29 март Русе се превръща в столица на класическата музика в България. 65-то издание на фестивала „Мартенски музикални дни“ започна с концерт на местния фестивален оркестър, а като солист на сцената излезе световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова. Тя изпълни прочутия финал на операта „Капричио“ от Рихард Щраус.



Най-старият международен фестивал за класическа музика у нас привлича солисти, диригенти и оркестри от цял свят, като тази година на сцената ще се изявят артисти от 11 държави. В програмата са включени шест симфонични концерта, оперна премиера и гостуване на виртуозния цигулар Ара Маликян.

Ценителите на музиката ще могат да се насладят на изпълненията на Румънския национален оркестър, Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, Варненският симфоничен оркестър и други. Откриването на фестивала беше излъчено онлайн в цял свят.