Обстановката в София - на терен работят над 60 снегорина, градският транспорт се движи по график

Над 60 снегорина чистят улиците в София. От общината съобщиха, че градският транспорт се движи по график.

След обилните дъждове вчера, през нощта в София заваля и сняг. От столичния инспекторат обясниха, че първите обработки против заледяване са извършени във високите райони на града – "Витоша", "Панчарево", Банкя и "Овча купел".

В централните райони – "Сердика", "Средец" и "Оборище" и в други, също се извършват обработки на улиците, по които се движи градският транспорт.

От инспектората увериха, че и на Витоша обстановката е спокойна. И днес там има ограничение на движението на автомобили между 10:00 и 15:00 часа по пътищата от квартал "Бояна" до Златните мостове и от квартал "Драгалевци" до хижа "Алеко".

Хората, които са решили днес да се качат в планината, трябва да използват градския транспорт, който към момента се движи по разписание и няма проблеми.

Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат: " На терен в момента работят 61 снегорина, като през нощта бяха в готовност 166, които бяха разпределени за Софийски околовръстен път, урбанизирани територии и дават пътя за Витоша. В момента няма установени заледявания. Там, където все още има течове, има пуснати обработки против заледяване. Колегите следят обстановката, така че ако бъде необходимо ще бъдат пуснати нови обработки. След миналия снеговалеж имаше установени нарушения. Има съставени глоби на 46 търговски обекта. В момента колегите проверяват какво е състоянието със снега, който е паднал и в монета и не е толкова колкото беше предният път, но ако има установени нарушения, ще бъдат съставени санкции."

Снимки: БГНЕС

Вижте повече в прякото включване на Дарина Ангелова