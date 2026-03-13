Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че конвенционалните арсенали на Иран и средствата за тяхното производство са унищожени, а лидерите на режима се укриват под земята. Днес НАТО свали трета иранска ракета, насочена към Турция. А френски войник от контингента в Ирак загина при удар с дрон.

Иран вече няма бойна авиация, противовъздушна отбрана, военноморски флот, унищожени са и неговите ракетни установки, увери Пийт Хегсет. Според него броя на иранските ракети е намалял с 90 процента, а дроновете-камикадзе - с 95 на сто.

Пийт Хегсет - министър на войната на САЩ: "Иранските ръководители са отчаяни, крият се под земята. Също като плъхове. Знаем, че така нареченият не- толкова върховен лидер е ранен и вероятно обезобразен Излезе с изявление вчера, и без звук и видео. Беше писмено изявление. Иран има много камери и звукозаписна техника. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо".

Хегсет отбеляза, че с нетърпение очаква съюзникът на Тръмп и шеф на Парамаунт Скайденс Дейвид Елисън да купи Си Ен Ен и критикува медията за отразяването на войната. Според новинарската телевизия Белият дом и Пентагонът сериозно подценяват волята на Иран да затвори Ормузкия проток.

Пийт Хегсет нарече "американски герои" шестчленният екипаж, който загина при падането на самолет цистерна в Западен Ирак. Американската армия подчерта, че загубата на машината не е следствие от приятелски или вражески огън.

Седем френски войници в Ирак са били ранени при нападение на ирански дрон, един от тях е починал впоследствие, съобщи Париж. Президентът Макрон окачестви нападението като "неприемливо" и посочи, че то не може да бъде оправдано с войната в Иран. Позицията на Франция по конфликта е "чисто отбранителна", заяви Макрон.

Еманюел Макрон - президент на Франция: "Франция ще продължи да проявава хладнокръвие, спокойствие, решителност, да бъде лоялна към нашите партньори. Ще продължи да защитава нашите граждани, да защитава нашите интереси и сигурност."

В една от редките си публичви изяви иранският президент Масуд Пезешкиан се разходи по улиците на Техеран и се присъедини към проправителствени демонстрации за Деня в подкрепа на палестинската кауза. По улиците излязоха и външният министър Абас Арагчи и шефа по сигурността Али Лариджани. Появата им се тълкува като предизвикателство към твърденията на Хегсет, че се укриват. Една жена е загинала при експлозия в близост до демонстрацията в Техеран.

Зейнабсадат Хосейни - жителка на Техеран: "Всички дойдохме, въпреки всички заплахи, за да ударим в устата Съединените щати, Израел и глобалната арогантност и да заявим, че винаги ще стоим зад Исляма и нашия скъп лидер".

Израел обяви, че от началото на войната на 28 февруари е нанесъл 7 600 удара в Иран и 1100 в Ливан.