Хиляди на протест в САЩ заради смъртта на Рене Гуд

Нова нощ на протести и в Съединените щати, заради смъртта на Рене Гуд, която беше застреляна в колата си от федерален агент по миграцията.



Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Минеаполис на фона на нарастващия гняв срещу имиграционните мерки. Според администрацията на президента Тръмп, агентът е действал при самоотбрана. Но местните власти заявяват, че жената не е представлявала заплаха.

Протести имаше също във Филаделфия, Ню Йорк, Вашингтон и Бостън. За днес са планирани още демонстрации.





