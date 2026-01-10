БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази

400 000 домакинства останаха без ток във Франция

силни ветрове обилен снеговалеж блокираха северна европа снимки
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Силни ветрове и обилен снеговалеж в цяла Северна Европа оставиха хиляди домакинства без ток. Отменени са полети, а много пътища станаха непроходими за автомобили и за железопътния транспорт.

Бурята "Горети" предизвика обилен снеговалеж и наводнения във Франция, Германия, Великобритания и Нидерландия.

Рекордни ветрове от над 210 километра в час оставиха 400 000 без ток във Франция.

Ситуацията в Северна Германия се нормализира през деня – днес започнаха да пътуват първите влакове на дълги разстояния в страната. Ще мине време обаче, докато железопътният транспорт започне да функционира нормално. Бурята продължава пътя си на юг. В югозападната част на страната са издадени предупреждения за лошото време. На летището в Берлин има отменени полети.

Никол Монтаг, пасажер: "Исках да отида до Кьолн, но всички влакове до там са отменени. Сега чакам поредния, който най-вероятно също ще бъде отменен до половин час. Това значи още една нощ в Берлин. Нека да видим."

Малко по на юг в Словакия са издадени предупреждения за поледици, а на места в страната днес бяха отчетени температури от порядъка на минус 20 градуса.

В съседна Сърбия вече седмица хиляди домакинства са без ток, докато страната се бори със снежната стихия. Най-силно засегната е западната част. Нарушен е автомобилният трафик на главните пътища в цялата страна, а в редица градове е забранено влизането на тирове, включително в Зайчар, близо до българската граница.

#обилни снеговалежи #зимна обстановка #Европа #сняг

Последвайте ни

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Европа

Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна
Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
Чете се за: 05:27 мин.
Русия атакува с дронове промишлена инфраструктура в Одески район Русия атакува с дронове промишлена инфраструктура в Одески район
Чете се за: 00:55 мин.
Силно земетресение край Италия Силно земетресение край Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
Тръмп за Гренландия: Ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния Тръмп за Гренландия: Ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ