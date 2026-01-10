Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)

Силни ветрове и обилен снеговалеж в цяла Северна Европа оставиха хиляди домакинства без ток. Отменени са полети, а много пътища станаха непроходими за автомобили и за железопътния транспорт.

Бурята "Горети" предизвика обилен снеговалеж и наводнения във Франция, Германия, Великобритания и Нидерландия.

Рекордни ветрове от над 210 километра в час оставиха 400 000 без ток във Франция.

Ситуацията в Северна Германия се нормализира през деня – днес започнаха да пътуват първите влакове на дълги разстояния в страната. Ще мине време обаче, докато железопътният транспорт започне да функционира нормално. Бурята продължава пътя си на юг. В югозападната част на страната са издадени предупреждения за лошото време. На летището в Берлин има отменени полети.

Никол Монтаг, пасажер: "Исках да отида до Кьолн, но всички влакове до там са отменени. Сега чакам поредния, който най-вероятно също ще бъде отменен до половин час. Това значи още една нощ в Берлин. Нека да видим."

Малко по на юг в Словакия са издадени предупреждения за поледици, а на места в страната днес бяха отчетени температури от порядъка на минус 20 градуса.

В съседна Сърбия вече седмица хиляди домакинства са без ток, докато страната се бори със снежната стихия. Най-силно засегната е западната част. Нарушен е автомобилният трафик на главните пътища в цялата страна, а в редица градове е забранено влизането на тирове, включително в Зайчар, близо до българската граница.