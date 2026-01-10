БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политическите ходове: И ПП-ДБ ще върне мандата на президента (ОБЗОР)

И ПП-ДБ потвърдиха, че ще върнат втория мандат за съставяне на правителство, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му ще направи същото с първия мандат. "Да, България" гледат към общо явяване с ДСБ и ПП на предстоящите избори. Поставят си за цел 121 депутати и демонтиране на корупционния модел.

Съдбата и на втория мандат за управление е напълно ясна.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Ще върнем веднага мандата, който ни бъде връчен от президента. Трябват ни избори - честни избори, без този главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно без измами, без това, което сме свикнали да виждаме с купувачите на гласове, с лимузините в ромските махали и без промяна на бюлетините. Нали си спомняте за Краси от Гърмен, дето му трябваха 300 преференции. Това го има във всяка община."

"Да, България" начертаха и приоритетите си.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България": "Не може да се ходи на избори с главен прокурор на Пеевски, защото чадърът над купуването на гласове слага не само МВР, а и прокуратурата в крайна сметка."

Отново се обявиха за премахване на охраната на всички депутати, за оставката на председателя на антикорупционната комисия. А преди предсрочните избори не назоваха с кого биха работили след тях. Защото се стремят към 121 депутатски места.

Ивайло Мирчев - съпредседател на Да, България: "Когато нямаш 121 гласа и влезеш в парламента, трябва да правиш компромиси, трябва да правиш коалиции, трябва да правиш сглобка или да останеш в опозиция. В България коалициите все още са мръсна дума, а коалиция с Бойко Борисов и с Пеевски е нещо невъзможно."

Националният съвет на "Да, България" е решил формацията да се яви на изборите заедно с ДСБ и ПП.

А от Плевен и лидерът на "Възраждане" обяви, че целта му е да бъде първа политическа сила и да управлява. За третия мандат Костадинов смята, че който го получи, веднага трябва да го върне на президента и да се върви към избори.

