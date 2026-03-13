Енергийната комисия в парламента за трети ден без кворум

За трети пореден ден енергийната комисия в парламента не успя да събере кворум и да обсъди промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които е свързано получаването на 437 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Темата предизвика напрежение още в сряда, след като ресорният министър Трайчо Трайков съобщи, че председателят на комисията Павела Митова отказва да свика заседание.

Опитите такова все пак да има се провалиха заради липсата на кворум. Днес Митова призова депутатите да седнат заедно и да обсъдят какви промени могат да бъдат направени по текстовете, така че законът да бъде приет в рамките на този парламент.