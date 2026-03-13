Обратното броене започна: Лос Анджелис е готов за наградите "Оскар"

Последни приготовления преди връчването на наградите "Оскар".

Служители на "Долби тиътър" в Лос Анжелис монтираха панелите с логото на наградите от двете страни на червения килим. Готова е и ВИП-залата, която ще посрещне носителите на 98-те награди на Американската филмова академия след награждаването. Представянето на номинираните и церемонията по награждаването в неделя ще се състоят при засилени мерки за сигурност заради кризата в Близкия изток.

Черната комедия с елементи на трилър "Битка след битка" и хорърът "Грешници" са големите фаворити за наградите.