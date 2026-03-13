СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите

Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Близки на загиналите по случая "Петрохан"излизат на протест пред Съдебната палата в София. Те настояват за повече информация от прокуратурата, както и за достъп до документите от разследването. Според близките все ключови въпроси около смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче.

Протестиращите се събират тази вечер пред Съдебната палата в София с призив за прозрачност. Месец след трагедията те твърдят, че нямат достъп до ключова информация от разследването.

По-рано днес майката на Златков изпрати писмо до медиите с отправени искания към прокуратурата.

Според Ралица Асенова има разминаване по ключови въпроси в това число кога е настъпила смъртта. Според заключението на съдебния лекар това се е случило приблизително 2–3 денонощия преди откриването на тялото на Златков, което вероятно означава 5 или 6 февруари.

Майката твърди още, че в една от експертизите е посочено, че в черепа на Златков са открити два различни метални проектила, което поставя въпроса дали не са използвани две различни оръжия. Според близките след настъпването на смъртта има данни за физическо въздействие.

Близките настояват още да бъдат направени повторни експертизи, направени от поне трима съдебни лекари.

