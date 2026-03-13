Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
Служебният вътрешен министър заяви, че целта на МВР е пълно и обективно разследване на случая "Петрохан - Околчица". Емил Дечев беше изслушан в Народното събрание по искане на "Има такъв народ".
Председателят на парламентарната група Тошко Йорданов попита дали е притискан началникът на отдел "Разследване"в ГДНП да напусне поста и да бъде командирован, където пожелае.
Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "От това, което вие казахте, г-н Йорданов, останах с впечатление, че говорите за жена, която работи в ГДНП. Аз не съм разговарял с ръководител от женски пол в ГДНП. Не знам кого имате предвид. Не знам за какви премествания говорите, изобщо тук няма какво да кажа, защото никакви такива разговори не съм водил. Вече заявих ясно, че тиражираните манипулации, че имам намерение да уволнявам разследващите екипи, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите на други длъжности или в други дирекции не отговаря на истината."