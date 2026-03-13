БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Заради забавени бази: Под риск са 90 млн. евро за въздушната спешна помощ

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
въздушната линейка реализира първата мисия снимки
Слушай новината

Съществува реален риск България да загуби европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост за спешната помощ по въздух. Причината - не са спазени сроковете за изграждането на хеликоптерните бази. Това обявиха от здравното министерство. Става въпрос за близо 90 милиона евро, като в тях се включва и цената на осем медицински хеликоптери. Заради проблем със скрининговите програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка, при която има съмнения, че са купувани тестове на цени, много над пазарните, ще бъде подаден сигнал до прокуратурата. От министерството заявиха, че скринингът се очаква да стартира през юни пилотно в три области.


Така изглеждат четири от шестте бази, в които трябва да домуват медицинските хеликоптери заедно с дежурните медицински екипи. Повече от две години след като у нас кацна първата въздушна линейка, те са все още във вид на пасища без разрешения за строеж. Терен за Главната база в София все още няма - тече процедура по предоставянето му. На практика не е започнало изграждането на нито една оперативна база. Така няма как да бъдат спазени сроковете за отчет за изразходваните европейски пари и ще трябва да ги върнем.

Доц. Михаил Околийски - служебен министър на здравеопазването: "По-отношение на базите положението не е добро, притеснително е и даже бих употребил думата скандално."

От министерството са изготвили план за спешни мерки, според който базите ще бъдат довършени с държавно финансиране.

Доц. Михаил Околийски - служебен министър на здравеопазването: "Това, което ние направихме, аз съм разговарял тази сутрин и с премиера, и с вицепремиера, предложението до Европейската комисия е изграждането на базите да бъде изведено от Плана за възстановяване и устойчивост, за да избегнем загубата на над 80 милиона за хеликоптерите."

Въпреки че вече имаме пет медицински хеликоптера - последният вчера е кацнал в Балчик, реални мисии изпълняват само два от тях, при това основно като междуболничен транспорт, а не транспорт на пострадали от мястото на инцидента. Причината според здравните власти е нуждата от по-добра организация и координация между отделните звена.

Д-р Петър Грибнев - служебен зам. министър на здравеопазването: "Към момента спешната помощ е организирана, така че достъпът на линейка до инцидента е по-бърз, отколкото хеликоптер би пристигнал с вдигане на екипа и достъп до място."

Все още нито един от медицинските хеликоптери не изпълнява мисии през нощта.

#системата HEMS #доц. Михаил Околийски #Министерство на здравеопазването

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Още

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ