Зеленски: Частичното облекчаване на санкциите срещу руския петрол ще финансира войната на Москва

Според Володимир Зеленски частичното вдигане на санкциите върху руския петрол ще подсили позициите на Русия и ще финансира военните й действия. Това заяви украинският президент по време на днешното си посещение в Париж.

Зеленски се срещна с френския президент Еманюел Макрон, който настоя за запазване на санкциите и потвърди, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна.

Докато светът гледа към войната в Близкия изток и завишените цени на петрола, Зеленски се опасява, че вниманието към войната в Украйна изглежда, че избледнява, макар руските удари върху Украйна да не спират.

Това стана ясно от срещата между Зеленски и Макрон в Елисейския дворец, която имаше за цел да получи потвърждение, че Франция и Европа не са отклонили вниманието си и застават твърдо зад Украйна. Вижте повече.

Срещата между Макрон и Зеленски в Париж премина под знака на новината на деня, а именно премахването на санкциите върху руския петрол от страна на САЩ, което няма да е от полза за Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Само това облекчение от страна на САЩ би могло да осигури на Русия около 10 милиарда долара за войната. Това определено не помага за постигането на мир."

Макрон, който потвърди, че нищо няма да отклони вниманието на Франция от войната в Украйна, имаше по-балансирана позиция. Според него отмяната на санкциите има лимитиран ефект и “не поставя под въпрос” трайната отмяна на санкциите срещу Русия, в които САЩ също участват.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Що се отнася до европейците и Франция, общата позиция е да се запазят санкциите срещу Русия. Настоящата ситуация по никакъв начин не оправдава отмяната на тези санкции."

Френският президент добави още, че Европейският съюз ще спази обещанието си за отпускане на заем от 90 милиарда евро за Украйна, който беше договорен през декември, но по-късно беше блокиран от Унгария. Макрон се обяви и за продължително изпращане на военна помощ към украинците и твърдост при спиране на кораби от сенчестия флот на Русия.

По време на срещата стана ясно още, че Украйна споделя своя военен опит за неутрализиране на иранските дронове “Шахед” с множество страни от Персийския залив. А залогът остава привличането на американското внимание за по-твърда позиция в преговорите за мир с Русия.

