С литургия и дискусия в Украйна отбелязаха делото на Христо Ботев

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Представители на българската общност и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов, отбелязаха годишната от смъртта на Христо Ботев и се преклониха пред делото му. Те поднесоха цветя пред паметника му в Измаилския университет точно в 12 часа. Едноименният град намиращ се на река Дунав също е свързан с живота на Ботев.

Преди това в църквата "Св. Георги Победоносец" в Измаил беше отслужена литургия за загиналите за свободата и независимостта на България.

Измаилската обществена организация "Света София" организира и проведе и кръгла маса за живота на Ботев. Българските общественици напомниха, че революционерът е бил по тези земи в Одеса, в Задунаевска и по-късно в Измаил. Участие в кръглата маса взеха ученици от неделното училище "Българска светлица" и студенти от университета.

Снимките са предоставени от генералното консулство на България в Одеса

