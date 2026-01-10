БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна

Биляна Бонева
По света
Снимка: АП/БТА
Повече от 130 000 домакинства в Днепропетровска област в Украйна останаха без ток след руски удари. Нанесени са щети по енергийни обекти и в Сумска област.

След вчерашната атака кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на града да го напуснат, заради енергийната криза.

На дипломатическия фронт - Володимир Зеленски съобщи, че се водят преговори със Съединените щати за евентуално споразумение за свободна търговия. Той уточни, че все още не е обсъдил темата с американския президент, но очаква двамата да разговарят на срещата в Давос на 19 януари.

