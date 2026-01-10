Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна

Повече от 130 000 домакинства в Днепропетровска област в Украйна останаха без ток след руски удари. Нанесени са щети по енергийни обекти и в Сумска област.



След вчерашната атака кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на града да го напуснат, заради енергийната криза.

На дипломатическия фронт - Володимир Зеленски съобщи, че се водят преговори със Съединените щати за евентуално споразумение за свободна търговия. Той уточни, че все още не е обсъдил темата с американския президент, но очаква двамата да разговарят на срещата в Давос на 19 януари.