Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 03:05 мин.
поскъпването лупа нап откри нарушения първите дни еврото нас
Снимка: БТА
Продължават проверките на Националната агенция за приходите срещу нерегламентирано повишение на цените след приемане на еврото у нас. За първите осем дни от началото на годината са констатирани 28 нарушения за необосновано повишение на стоки и услуги с тенденция провиненията да нарастват, очакват от НАП.

Сигнал до НАП отвежда инспекторите до заведение на столичното летище, заради по-висока цена на кафето.

При проверката инспекторите установяват, че настоящата цена е 6.10 лв., както се твърди в сигнала.

Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП: "Става въпрос за кафе - в сигнала се твърди, че преди 2 седмици продуктът е бил закупен на цена 5.50 лв., докато сега цената му е 6.10 лв. т.е. 3.12 евро. Колегите пристигнаха по-рано, направили са контролна покупка, установили са на касовата бележка, че цената се потвърждава от сигнала, който е подаден."

Снимка: БТА

Ако се установи, че в този период цената е била по-ниска от настоящата, в 5-дневен срок търговецът трябва да предостави информация дали повишението е икономически обосновано.

За първите 8 дни от въвеждането на еврото у нас от приходната агенция са провели над 1000 проверки за необосновано повишение на цените. Връчени са 11 наказателни постановления на стойност 60 хил. лв.

Освен сигнали от граждани, НАП и КЗП получават информация и от КЗК, обясни председателят ѝ Росен Карадимов в „Денят започва с Георги Любенов“.

Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията: "Ако ние открием забранени споразумения между доставчиците, когато са качвали цената, ще влезем там, но ако не открием такива - ние не можем нищо да направим, но можем друго. Подписахме споразумение с НАП и КЗП за взаимодействие. Когато констатираме тази информация, аз ще подам на НАП и КЗП идентификацията на всички доставчици на малки магазини, които са вдигнали цените, за да могат тези два органа да влязат при доставчика, а те имат правомощия по Закона за еврото да видят дали това увеличаване на цените е икономически обосновано."

Освен за необосновано увеличение на цените, Приходната агенция следи и за спазване на данъчното законодателство.

НАП продължава да обработва данните от масираните проверките. Резултатите от тях се обявяват всяка седмица от Координационния център за въвеждане на еврото.

#България и еврото #България в еврозоната #НАП #проверки

