България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Снимка: БТА
Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото. От началото на седмицата в НАП са постъпили над 1000 сигнала от граждани за нарушения.

Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

