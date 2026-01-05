БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 04:32 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

НАП проверява търговци във Велико Търново за нарушения при въвеждането на еврото

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Служители на НАП проверяват търговски обекти във Велико Търново за спазване на наредбите по въвеждане на еврото. За какво следят проверяващите и има ли нарушения?

Малко преди 12.00 ч. проверяващи от Националната агенция за приходите влязоха в голяма търговска верига във Велико Търново.

Анна Митова, говорител на НАП: "В тази хранителна верига, както и във всички останали обекти, които проверяваме, следим за необосновано повишение на цените. Това, което може да кажем като данни за великотърновския обхват на териториалната дирекция. До 20 декември имаме 150 проверки, имаме 13 акта за необосновано повишение на цените. Вече са връчени и 5 наказателни постановления, които са на стойност от 25 000 лева."

Основните открити нарушения са за необосновано завишение на цени на определени хранителни продукти.

"Това са наказателните постановления, които са връчени. Все още очакваме документи от други търговци, за да установим при останалите проверки, дали ако нещо има констатирано от наша страна като завишение, то е икономически обосновано", допълни Митова.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева

#НАП #проверки #Велико Търново

