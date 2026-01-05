София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца за 2025 г.

Двете най-предпочитани имена от родители на новородените деца в България през 2025 година са София и Александър. Кръстените с името София през миналата година са 472 момичета, а с името Александър момчета са 666, по данни на Националния статистически институт (НСИ).

Второто и трето най-често срещани имена сред момичетата са Мария (460 деца) и Виктория (445 деца). От НСИ уточняват, че за първа година от девет насам през 2025-а Виктория не е най-разпространеното име сред новородените момичета.

От Института предоставят и сравнителна справка за десетте най-разпространени женски имена през 2015 и 2025 година. Преди десет години това са били Виктория (903 деца); Мария (850 деца); Никол (811 деца); Александра (488 деца); Рая (430 деца); Габриела (428 деца); Дария (415 деца), София (390 деца); Елена (340 деца) и Михаела (291 деца).

Подредбата на имената през 2025 година е следната: София (472 деца); Мария (460 деца); Виктория (445 деца); Рая (429 деца); Никол (380 деца); Дария (277 деца); Габриела (276 деца); Елена (269 деца); Александра (268 деца) и Михаела (262 деца).

При новородените момчета официалната статистика показва, че след Александър второто и трето най-разпространени имена за 2025 година са Георги (662 деца) и Калоян (577 деца).

Най-разпространените мъжки имена сред новородените през 2015 година са били Георги (1181 деца); Александър (1147 деца); Мартин (928 деца); Димитър (815 деца); Никола (701 деца); Даниел (686 деца); Калоян (581 деца); Борис (569 деца); Теодор (488 деца) и Самуил (226 деца).

Както вече беше споменато, името Александър е начело в класацията през 2025 година, последвано от Георги (662 деца); Калоян (577 деца); Мартин (576 деца); Теодор (506 деца); Даниел (500 деца); Никола (491 деца); Димитър (468 деца); Борис (435 деца) и Самуил (428 деца).

Имената Мария, Елена и Иванка са съответно трите най-разпространени женски имена в България през 2025 година. Те се носят съответно от 99 335, 46 971 и 45 807 жени.

Сред мъжките имена това са Георги, Иван и Димитър, а тях носят съответно 138 653, 125 250 и 101 349 мъже.

Официалната статистика показва, че най-много именици са празнували през 2025 година на Цветница – над 336 000 души.

Тук може да видите и броя на имениците към края на 2025 г. по най-популярни именни дни в България.