Пламен Марков: Димитър Пенев е емблема за българския клубен и национален футбол

Бившият национален селекционер, треньор и директор на ЦСКА Пламен Марков си спомни първите си дни като футболист на "армейците“ как именно Димитър Пенев му е помогнал да се адаптира. Марков подчерта, че едва ли са много случаите в световен мащаб, когато един човек е еднакво успешен и като футболист, и като треньор, какъвто е Пенев.

Легендата на българския футбол, архитектът на най-големите му успехи, треньор номер 1 на 20-и век си отиде от този свят след продължително боледуване на 3-и февруари. Днес хиляди хора се събраха на националния стадион „Васил Левски“, за да си кажат „Последно сбогом“ с Димитър Пенев.

„Безспорно, че Димитър Пенев е емблема за българския клубен и национален футбол. Най-успешният български треньор за всички времена. Много са малко случаите в световен мащаб, не само в българския футбол, когато личност се е реализирала и като състезател, и като треньор. Така че Димитър Пенев е тази голяма личност в България, постигнала най-големите успехи“, каза Пламен Марков.

„Но аз бих казал няколко думи за човека Димитър Пенев, който не е толкова добре познат за широката публика. Той беше звезда, когато ние с Цветан Йончев бяхме привлечени преди точно 50 години в ЦСКА. Той със своя опит, със своята човещина, със своята толерантност ни помагаше и като капитан на отбора да се интегрираме възможно най-бързо в отбора. Защото е много трудно за такива млади състезатели като нас да влязат и да се наложат в такъв колос, какъвто беше ЦСКА“, обясни Марков.

