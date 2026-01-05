БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Българската фондова борса с първа сесия за годината

Българската фондова борса с първа сесия за годината
С тържествен удар на камбаната българската фондова борса отбеляза официалния преход на небанковия сектор към еврото. Какви са очакванията за развитие на финансовия пазар след приемането на единната валута?

Васил Големански, председател на КФН: "Ще избегнем сложни процедури, когато е необходимо наши компании да излизат навън, а това е свързано с доста улеснен достъп на чужди инвеститори на нашия пазар. Дай Боже, да кажем, че голямото предизвикателство е по-големият брой чужди инвеститори, за които си мечтаем."

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "От днес БФБ не е национален пазар, а европейска платформа, която дава възможност за растеж на български компании, чрез много по-широк спектър на инвеститори."

#първа сесия за годината #България и еврото #Българска фондова борса

