Бойко Величков: Загубата е огромна

Бойко Величков определи като огромна загуба смъртта на Димитър Пенев не само за ЦСКА, но и за българския футбол. Спортният директор на „армейците“ отчете уважението на хората, които дойдоха да се сбогуват с легендарния треньор.

Пред БНТ също обърна внимание на добротата, с която Пенев се отличаваше.

„В последните дни чухме страшно много силни изрази за това какъв човек и каква личност бе Стратега. И всичките те са реалистични, имайки предвид успехите му, човешкия му образ и добротата, която излъчваше. Загубата е огромна за ЦСКА и българския футбол. Уважението на хората е много показателно за това какво сме изгубили“, започна той.

Един от ръководителите на „червените“ говори и за наследството, което великият треньор остави в историята на клуба.

„Освен статистиката с многото успехи и откритието на големите „армейски“ звезди, ми се иска да акцентираме върху изводите, които могат да бъдат извадени от неговия начин на работа и поведение. Там е нещо, което трябва да учи. Това наследство да не остане суха статистика, а начин по който е постигнал своите успехи и е открил млади футболисти, превърнали се в млади звезди. Разбира се, не на последно място, но начинът, по който всички се отнасят към него през годините назад, а и в момента, когато вече го няма. Той е изключително показателен за това по какъв начин той е живял живота си и футболно, и извън терена“, завърши Великов.

