Петър Стоянов: Димитър Пенев беше обичан от футболисти, от българската общественост и с това ще го запомня

Освен големите му успехи като футболист, освен това, че той завоюва най-големия успех, който български треньор по футбол е завоювал някога, мисля, че най-важното му качество, с което ще остане, той беше обичан човек. Това каза бишият президентът на България Петър Стоянов за Димитър Пенев.

Легендарният футболен треньор напусна този свят на 3 януари, а Стоянов присъства на поклонението на Националния стадион "Васил Левски".

"Той беше обичен от футболисти, от българската общественост и с това ще го запомня, аз го познавам повече от 35 години", коментира още Стоянов.

Вижте повече във видеото!