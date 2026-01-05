Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?

Няма застрашаване на производствения капацитет на Венецуела във връзка с пленяването на Николас Мадуро от САЩ. Това обясни в студиото на "Денят започва" председателят на УС нс Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Погледнах цените на азиатските пазари, които отвориха преди няколко часа и не се случва абсолютно нищо. Има едно такова повишение с около 20-30 цента, което никой не знае дали е заради това, което се случва във Венецуела или поради други причини в настоящия момент. Но това, което е важно да кажем и това, което анализаторите така мислят, и аз също считам, е, че нямаше, как да кажем, нямаше застрашаване на производствения капацитет на Венецуела, който всъщност е много малък. Те произвеждат около 800 хиляди барела дневно, което е много под 1% дори от производството. Но, първо, президентът Тръмп каза, ние ще отидем там, за да произвеждаме петрол, за да произвеждаме петролни продукти. И второ, нямаше никаква заплаха за инфраструктурата, петролната инфраструктура на тази държава, която и без това е в доста лошо състояние. И съответно, както говорихме и с вас, произвежда много малко количество. Така че, поне за момента не очаквам абсолютно никакви така сериозни сътресения на пазара. Освен ако нещо друго не се случи. Знаете, в Йемен се случват определени събития за сега в много малък мащаб, разбира се. Там е важно да проследим какво става. Но при все тази миротворческа политика на президента Тръмп, предполагам, че няма да позволи на тези две държави този конфликт да прерасне в нещо по-значително."

Срокът за дерогацията на "Лукойл" изтича на 29 април, напомни Бенчев.

"А какво ще се случи от тогава, имаме четири месеца за да видим. И това са събития, които вероятно ще се решат някъде далече от тук. Между собственика и някоя компания, която проявява интерес за закупуване на международните активи, част от тях или целите на компанията. Така че там ще наблюдаваме какво ще стане. Това, което е важно за момента да кажем, е, че "Нехтохим" работи. Работи на добър капацитет. Осигурена е суровина, с която да произвежда горива. И всичко е изцяло нормално и под контрол, поне в рамките на следващите месеци", посочи Бенчев.

По думите му за момента абсолютно безпроблемно върви прехода от лева към евро в бензиностанциите у нас. Той напомни, че е добре клиентите да плащат с карти през този месец, за да се избегнат грешки.

"Добре е клиентите да плащат с карти в този месец, за да се избегнат всички проблеми, които може да има при пресмятането, превалутирането, но искам да кажа, че поне при нас, на нашите обекти, превалутирането се извършва автоматично на касата, по курс до четвъртия знак, така че всичко става бързо, ясно и точно."

Бенчев потвърди, че България продължава да има едни от ниските цени в Европа и в региона на горивата.

"Това е тенденция, която е постоянна. Ние дори забравяхме да говорим за това, но това е факт. И това е вярно както по отношение на цената с данъци и такси, така и по отношение на производствената цена на горивата. И в този смисъл всичко е изцяло в рамките на това, което сме свикнали през последните години."

Вижте целия разговор във видеото