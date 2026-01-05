БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма застрашаване на производствения капацитет на Венецуела във връзка с пленяването на Николас Мадуро от САЩ. Това обясни в студиото на "Денят започва" председателят на УС нс Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Погледнах цените на азиатските пазари, които отвориха преди няколко часа и не се случва абсолютно нищо. Има едно такова повишение с около 20-30 цента, което никой не знае дали е заради това, което се случва във Венецуела или поради други причини в настоящия момент. Но това, което е важно да кажем и това, което анализаторите така мислят, и аз също считам, е, че нямаше, как да кажем, нямаше застрашаване на производствения капацитет на Венецуела, който всъщност е много малък. Те произвеждат около 800 хиляди барела дневно, което е много под 1% дори от производството. Но, първо, президентът Тръмп каза, ние ще отидем там, за да произвеждаме петрол, за да произвеждаме петролни продукти. И второ, нямаше никаква заплаха за инфраструктурата, петролната инфраструктура на тази държава, която и без това е в доста лошо състояние. И съответно, както говорихме и с вас, произвежда много малко количество. Така че, поне за момента не очаквам абсолютно никакви така сериозни сътресения на пазара. Освен ако нещо друго не се случи. Знаете, в Йемен се случват определени събития за сега в много малък мащаб, разбира се. Там е важно да проследим какво става. Но при все тази миротворческа политика на президента Тръмп, предполагам, че няма да позволи на тези две държави този конфликт да прерасне в нещо по-значително."

Срокът за дерогацията на "Лукойл" изтича на 29 април, напомни Бенчев.

"А какво ще се случи от тогава, имаме четири месеца за да видим. И това са събития, които вероятно ще се решат някъде далече от тук. Между собственика и някоя компания, която проявява интерес за закупуване на международните активи, част от тях или целите на компанията. Така че там ще наблюдаваме какво ще стане. Това, което е важно за момента да кажем, е, че "Нехтохим" работи. Работи на добър капацитет. Осигурена е суровина, с която да произвежда горива. И всичко е изцяло нормално и под контрол, поне в рамките на следващите месеци", посочи Бенчев.

По думите му за момента абсолютно безпроблемно върви прехода от лева към евро в бензиностанциите у нас. Той напомни, че е добре клиентите да плащат с карти през този месец, за да се избегнат грешки.

"Добре е клиентите да плащат с карти в този месец, за да се избегнат всички проблеми, които може да има при пресмятането, превалутирането, но искам да кажа, че поне при нас, на нашите обекти, превалутирането се извършва автоматично на касата, по курс до четвъртия знак, така че всичко става бързо, ясно и точно."

Бенчев потвърди, че България продължава да има едни от ниските цени в Европа и в региона на горивата.

"Това е тенденция, която е постоянна. Ние дори забравяхме да говорим за това, но това е факт. И това е вярно както по отношение на цената с данъци и такси, така и по отношение на производствената цена на горивата. И в този смисъл всичко е изцяло в рамките на това, което сме свикнали през последните години."

Вижте целия разговор във видеото

#удари срещу Венецуела #Светослав Бенчев #цени на горивата #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
2
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
3
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Залозите за хазартни игри – само в евро
4
Залозите за хазартни игри – само в евро
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
5
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
6
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Пазари

Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
"Всичко е нагоре": Продължават проверките на НАП и КЗП "Всичко е нагоре": Продължават проверките на НАП и КЗП
Чете се за: 03:27 мин.
КЗП не отчита рязко поскъпване на стоките КЗП не отчита рязко поскъпване на стоките
Чете се за: 02:52 мин.
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция
Чете се за: 02:07 мин.
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци? Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ