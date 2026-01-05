БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:05 мин.
Собственици на малки обекти предупреждават, че едномесечният срок за преход е твърде кратък и създава риск от технически грешки и забавяния

Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Едномесечният срок за плавното преминаване от лева към еврото е твърде кратък. Това може да доведе до грешки при превалутирането, опасяват се собственици на по-малки бензиностанции. Само дни след въвеждането на новата валута у нас, темата създава напрежение както сред търговците, така и сред клиентите.

Ще доведе ли това до така нареченото „закръгляне“ на сумите и възможно ли е повишение в цените на горивата?

В момента цената на различните горива по бензиностанциите в Русе не надвишава 1 евро и 15 цента. По-голямата част от клиентите, които в началото на тази година са заредили автомобилите си, са избрали да заплатят в лева.

Венсислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "Има определено напрежение в работата и сред клиентите. Клиентите масово изразяват недоволство от това, което се прави. Ние също имаме технически проблеми, примерно във фискалните системи, които са одобрени от НАП и от Държавната метрология след десетичната запетая могат да се вкарат само два знака. Има и други проблеми, като това, че, примерно, системите за лоялност не са съотносими към еврото. При по-голям брой клиенти възниква напрежение, защото се забавя работата, примерно на колонките, сумата се показва в евро, не може да ползваме предзадаване, самото обслужване се забавя, когато са влезли вътре отново на фискалната система, сумите са в евро и в лева, да не кажа, че хилядни от процента плащат в евро в момента."

Собствениците на бензиностанции призовават хората за повече търпение и разбиране към процесите по адаптация към еврото.

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева

#България и еврото #малки бензиностанции #проблеми #еврозоната

