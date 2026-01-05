Георги Първанов: Димитър Пенев умееше да прави нещата без много шум

Георги Първанов също отдаде почит относно кончината на Димитър Пенев. Бившият президент на България отбеляза, че легендарният треньор е извел българския национален отбор до такива върхове, които към момента изглеждат недостижими.

„Той беше стратегът и треньорът, който изведе българския национален отбор до такива върхове, каквито сега са недостижими. Беше много добър и свестен човек.“

„Това, което съм запомнил от него, че той умееше да прави нещата без много шум, разправии. Тихо и кротко, но убедително. Той печелеше футболистите със свой специфичен подход“, завърши Първанов.

Повече от интервюто с Георги Първанов можете да гледате във видеото!