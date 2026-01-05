БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Георги Първанов: Димитър Пенев умееше да прави нещата без много шум

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Печелеше футболистите със свой специфичен подход, допълни бившият президент на България.

георги първанов димитър пенев умееше прави нещата без шум
Георги Първанов също отдаде почит относно кончината на Димитър Пенев. Бившият президент на България отбеляза, че легендарният треньор е извел българския национален отбор до такива върхове, които към момента изглеждат недостижими.

Той беше стратегът и треньорът, който изведе българския национален отбор до такива върхове, каквито сега са недостижими. Беше много добър и свестен човек.

„Това, което съм запомнил от него, че той умееше да прави нещата без много шум, разправии. Тихо и кротко, но убедително. Той печелеше футболистите със свой специфичен подход“, завърши Първанов.

Повече от интервюто с Георги Първанов можете да гледате във видеото!

Румен Радев: Димитър Пенев сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда
България се сбогува с великия Димитър Пенев
#Димитър Пенев поклонение #Георги Първанов #Димитър Пенев

