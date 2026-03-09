БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ханзи Флик: Трябва да продължим да играем по начина, по който можем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Имаме необходимата класа, добави треньорът на Барселона.

Ханзи Флик: Трябва да продължим да играем по начина, по който можем
Слушай новината

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира най-силното клубно първенство преди двубоя на "синьо-червените" срещу Нюкасъл в елиминациите от Шампионската лига. Германският специалист е категоричен, че шампионатът на Англия разполага с най-много качества.

"Висшата лига е най-добрата в света. Има наистина силни отбори с много пари. Разполагат с най-много участници в настоящия етап на Шампионската лига. Имаме необходимата класа и трябва да продължим да играем по начина, по който знаем и можем. Трябва да го покажем на феновете. Утре вечер ще има фантастична атмосфера на стадиона. Противниците играят добре, играейки човек срещу човек. Притежават много бързи играчи. Трябва да се защитаваме добре, защото и двата мача са важни. Трябва да играем предпазливо, като се има предвид какво ни се случи срещу Атлетико Мадрид", каза старши треньорът на Барселона, цитиран от вестник Спорт.

Барса загуби с 0:4 като гост срещу Атлетико в първи полуфинален двубой за купата на Испания, а след това спечели с 3:0 на свой терен в реванша и отпадна от надпреварата.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Барслона #Ханзи Флик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
6
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...

Още от: Футбол

Рафаеле Паладино: Мечтите са, за да бъдат преживени
Рафаеле Паладино: Мечтите са, за да бъдат преживени
Венсан Компани: Аталанта не е лесен противник Венсан Компани: Аталанта не е лесен противник
Чете се за: 04:00 мин.
Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп
Чете се за: 00:42 мин.
Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба
Чете се за: 01:15 мин.
Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш
Чете се за: 02:10 мин.
Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха Левски стигна до трудна победа над Локомотив Пловдив и запази аванса си на върха
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ