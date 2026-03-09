Ханзи Флик: Трябва да продължим да играем по начина, по който можем

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира най-силното клубно първенство преди двубоя на "синьо-червените" срещу Нюкасъл в елиминациите от Шампионската лига. Германският специалист е категоричен, че шампионатът на Англия разполага с най-много качества.

"Висшата лига е най-добрата в света. Има наистина силни отбори с много пари. Разполагат с най-много участници в настоящия етап на Шампионската лига. Имаме необходимата класа и трябва да продължим да играем по начина, по който знаем и можем. Трябва да го покажем на феновете. Утре вечер ще има фантастична атмосфера на стадиона. Противниците играят добре, играейки човек срещу човек. Притежават много бързи играчи. Трябва да се защитаваме добре, защото и двата мача са важни. Трябва да играем предпазливо, като се има предвид какво ни се случи срещу Атлетико Мадрид", каза старши треньорът на Барселона, цитиран от вестник Спорт.

Барса загуби с 0:4 като гост срещу Атлетико в първи полуфинален двубой за купата на Испания, а след това спечели с 3:0 на свой терен в реванша и отпадна от надпреварата.