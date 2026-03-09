Венсан Компани: Аталанта не е лесен противник

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Комани определи Аталанта като тим с опит в Европа преди първия осминафинален мач между двата отбора в Шампионската лига.

„Играем срещу физически силен отбор. Ще има прилики с мача ни в Дортмунд. Ще търсим пробиви в защитата им. Начинът, по който Аталанта пресира, от няколко години е впечатляващ. Това е голяма част от техния успех. Те имат опит в Европа, постигнаха убедителна победа над впечатляващия тим на Байер Леверкузен. Не са лесен противник, никой не бива да ги подценява. Всеки експерт знае, че може да предстои интересен мач, но и ние имаме своите силни страни и сме наясно, че се изправяме срещу италиански отбор“, коментира Компани на пресконференцията преди утрешния сблъсък в Бергамо.

По повод ситуацията с Хари Кейн, наставникът на Байерн заяви: „Хари проведе добра тренировка, но искаме да изчакаме и да видим как ще бъде утре сутринта. За нас е важно той да е на разположение и да може да играе роля утре.“

Попитан за предстоящата решителна фаза на сезона, Венсан Компани отговори: „Никога не съм го възприемал като напрежение. Обичам тези периоди, в които имаш шанс, но първо трябва да работиш за този шанс. Имаме реванш срещу Аталанта у дома и искаме да продължим напред. Целите на Байерн в този турнир са ясни. Просто трябва да се възползваме от шансовете си.“

„Знам, че в момента в Италия е тема, че Аталанта е единственият италиански отбор, останал в Шампионската лига. Гледах Интер миналия сезон и Аталанта този. Видях много таланти, които са тренирани добре. Неотдавна имаше трудни мачове за Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт и Байер Леверкузен. Те са специален противник и предстои интересен мач за нашия отбор. Аталанта вярва, че може да постигне нещо специално“, каза още Компани.

„Свикнали сме да сме фаворити в повечето мачове. Ако хората казват, че сме, ние го приемаме. Но това не означава, че резултатът е даденост. Играем срещу много добър отбор. Те могат да победят всеки, могат да постигнат много. Ние искаме да спечелим, но когато погледнете отбора на Аталанта, виждате, че всичко е възможно“, добави той.

„Знаем какво да очакваме. Те дават всичко от себе си от първата минута“, коментира футболистът на Байерн Мюнхен Йосип Станишич по време на пресконференцията.

„Аз съм защитник, така че е нужно малко време, за да придобия увереност да тръгна в атака. Около мен има играчи от световна класа. Трябва да имам по-добра позиционна игра. Харесва ми да играя на позициите краен защитник и централен защитник“, заяви още Станишич, а попитан за Венсан Компани, той отговори: