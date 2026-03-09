Рафаеле Паладино: Мечтите са, за да бъдат преживени

Старши треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино очаква вълшебна вечер в Шампионската лига при домакинството срещу Байерн Мюнхен в първата среща от осминафиналите, уверявайки, че италианският тим не иска да си поставя ограничения. Аталанта остана единственият италиански представител в турнира и е изправен пред трудна задача срещу германския гранд.

„Утре ще бъде вълшебна, прекрасна вечер за нас, тъй като е истинска мечта да сме на осминафиналите в Шампионската лига срещу един от най-силните отбори в света“, заяви Паладино пред Sky Sport Italia.

„Мечтите са, за да бъдат преживени. Искаме да им се насладим максимално и да създадем трудности на Байерн. Играем у дома, така че можем да повторим представянето си срещу Борусия Дортмунд“, продължи наставникът на Аталанта.

„Да бъдем единственият представител на Италия в Шампионската лига е хубаво усещане, защото чувстваме, че всички италианци ни аплодират. Получих окуражителни съобщения отвсякъде, включително от бившите ми играчи от Фиорентина и Монца. Не искаме да си поставяме ограничения, а да си кажем думата, знаейки, разбира се, че Байерн Мюнхен е наистина отличен отбор“, каза още Рафаеле Паладино.

„Байерн няма много слаби места, но ние ги проучихме внимателно. Те имат толкова много качество в атака, особено с Хари Кейн, но не трябва да губим идентичността си. Дали сблъсътък трябва да се счита за невъзможна мисия за Аталанта? Може би, но все пак е прекрасно да се изправим пред този тип предизвикателство. Искаме да му се насладим и наистина ми харесва отношението на момчетата“, добави Паладино.