Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп

Илия Груев и Лийдс ще срещнат Уест Хем или Брентфорд.
Манчестър Сити и Ливърпул ще се срещнат на четвъртфиналите в турнира за ФА Къп. Това отреди тегленият днес жребии.
Третодивизионният Порт Вейл - най-ниско класираният отбор в надпреварата, който отстрани Съндърланд в неделя, ще гостува на Челси, а за тима на Арсенал предстои гостуване на втородивизионния Саутхемптън.
Лийдс на българския национал Илия Груев ще гостува на победителя от мача от петия кръг между Уест Хем и Брентфорд, които играят тази вечер.
Четвъртфиналите във ФА Къп ще се проведат през уикенда на 4-5 април.