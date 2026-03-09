Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп

Манчестър Сити и Ливърпул ще се срещнат на четвъртфиналите в турнира за ФА Къп. Това отреди тегленият днес жребии.

Третодивизионният Порт Вейл - най-ниско класираният отбор в надпреварата, който отстрани Съндърланд в неделя, ще гостува на Челси, а за тима на Арсенал предстои гостуване на втородивизионния Саутхемптън.

Лийдс на българския национал Илия Груев ще гостува на победителя от мача от петия кръг между Уест Хем и Брентфорд, които играят тази вечер.

Четвъртфиналите във ФА Къп ще се проведат през уикенда на 4-5 април.