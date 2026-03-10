Уест Хем си уреди сблъсък с Илия Груев и Лийдс за ФА Къп

Уест Хем си осигури място на четвъртфиналите в турнира за ФА Къп. Футболистите на Нуно Ешпириту Санту оцеля срещу Брентфорд със 7:5 след изпълнение на дузпи (2:2 в редовното време и продълженията, както и 5:3 при наказателните удари).

На „Лондон Стейдиъм“ Джаред Боуен вкара на два пъти, като вторият път го стори от дузпа. От своя страна Игор Тиаго също бе точен на два пъти, а второто му попадение дойде от 11-метров наказателен удар. Така се стигна до продълженията, в които и двата отбора не успяха да реализират своите възможности. При изпълненията от бялата точка Джаред Боуен, Валентин Кастеянос, Калъм Уилсън, Томаш Соучек и Константинос Мавропанос отбелязаха за лондончани. Точни за „пчеличките“ пък бяха Игор Тиаго, Кийн Люис-Портър и Матиас Йенсен.

Така отборът от Лондон разочарова играчите на Кийт Андрюс, елиминирайки ги от надпреварата и се превърна в последния четвъртфиналист. В следващата фаза Уест Хем ще има за съперник Лийдс, където се подвизава Илия Груев.

Onto the quarters! pic.twitter.com/GBuOZgwD9V — West Ham United (@WestHam) March 9, 2026

Домакините удариха първи в средата на първото полувреме. Томаш Соучек отклони с глава към Джаред Боуен и той прати топката във вратата на Куивин Келъхър в 19-та минута.

9 минути след това гостите се добраха до равенството. Игор Тиаго се оказа в прегръдките на своите съотборници, наказвайки Алфонс Ареола. Първоначално имаше съмнения дали попадението е редовно, но намесата на ВАР се оказа достатъчно да го зачете.

„Чуковете“ не се забавиха с втори гол и си върнаха преднината. Адама Траоре бе фаулиран в наказателното поле на гостите. Последва намеса на ВАР след консултация на Анди Мадли. Главният рефер разгледа внимателно ситуацията и посочи бялата точка. С отговорността се нагърби Боуен, който бе точен за втория си гол.

Лондончани можеха да поведат дълбоко в добавеното време на първата част. Соучек засече с глава след центриране от пряк свободен удар, но Келъхър внимаваше.

Опасности не липсваха и през второто полувреме. В 78-та минута Боуен напомни за себе си след пробив и удар в посока вратата на Келъхър, който прати топката в корнер.

„Пчеличките“ обаче се поздравиха с равенството в 81-та минута. Дузпа, отсъдена в наказателното поле на лондончани, даде шанс на Тиаго да възстанови равенството на таблото и да остави интригата за продълженията.

В първото продължение Бърнард Донован изпусна най-сериозното положение за гостите, стреляйки високо от движение. Във вторите допълнителни 15 минути „чуковете“ също пропуснаха да решат всичко, тъй като Валентин Кастейянос шутира над напречната греда.

Това бе достатъчно да се стигне до дузпи, които да решат победителя. В тях Боуен, Валентин Кастейянос, Калъм Уилсън, Соучек и Константинос Мавропанос не сбъркаха. „Пчеличките“ отвърнаха чрез точни изпълнения на Тиаго, Люис-Портър и Матиас Йенсен, но Данго Уатара не вкара и така не се стигна до пета дузпа за тях.