БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Уест Хем си уреди сблъсък с Илия Груев и Лийдс за ФА Къп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
Запази

"Чуковете" оцеляха в драма с дузпи срещу Брентфорд и продължават към четвъртфиналите.

Снимка: West Ham United/X
Слушай новината

Уест Хем си осигури място на четвъртфиналите в турнира за ФА Къп. Футболистите на Нуно Ешпириту Санту оцеля срещу Брентфорд със 7:5 след изпълнение на дузпи (2:2 в редовното време и продълженията, както и 5:3 при наказателните удари).

На „Лондон Стейдиъм“ Джаред Боуен вкара на два пъти, като вторият път го стори от дузпа. От своя страна Игор Тиаго също бе точен на два пъти, а второто му попадение дойде от 11-метров наказателен удар. Така се стигна до продълженията, в които и двата отбора не успяха да реализират своите възможности. При изпълненията от бялата точка Джаред Боуен, Валентин Кастеянос, Калъм Уилсън, Томаш Соучек и Константинос Мавропанос отбелязаха за лондончани. Точни за „пчеличките“ пък бяха Игор Тиаго, Кийн Люис-Портър и Матиас Йенсен.

Така отборът от Лондон разочарова играчите на Кийт Андрюс, елиминирайки ги от надпреварата и се превърна в последния четвъртфиналист. В следващата фаза Уест Хем ще има за съперник Лийдс, където се подвизава Илия Груев.

Домакините удариха първи в средата на първото полувреме. Томаш Соучек отклони с глава към Джаред Боуен и той прати топката във вратата на Куивин Келъхър в 19-та минута.

9 минути след това гостите се добраха до равенството. Игор Тиаго се оказа в прегръдките на своите съотборници, наказвайки Алфонс Ареола. Първоначално имаше съмнения дали попадението е редовно, но намесата на ВАР се оказа достатъчно да го зачете.

„Чуковете“ не се забавиха с втори гол и си върнаха преднината. Адама Траоре бе фаулиран в наказателното поле на гостите. Последва намеса на ВАР след консултация на Анди Мадли. Главният рефер разгледа внимателно ситуацията и посочи бялата точка. С отговорността се нагърби Боуен, който бе точен за втория си гол.

Лондончани можеха да поведат дълбоко в добавеното време на първата част. Соучек засече с глава след центриране от пряк свободен удар, но Келъхър внимаваше.

Опасности не липсваха и през второто полувреме. В 78-та минута Боуен напомни за себе си след пробив и удар в посока вратата на Келъхър, който прати топката в корнер.

„Пчеличките“ обаче се поздравиха с равенството в 81-та минута. Дузпа, отсъдена в наказателното поле на лондончани, даде шанс на Тиаго да възстанови равенството на таблото и да остави интригата за продълженията.

В първото продължение Бърнард Донован изпусна най-сериозното положение за гостите, стреляйки високо от движение. Във вторите допълнителни 15 минути „чуковете“ също пропуснаха да решат всичко, тъй като Валентин Кастейянос шутира над напречната греда.

Това бе достатъчно да се стигне до дузпи, които да решат победителя. В тях Боуен, Валентин Кастейянос, Калъм Уилсън, Соучек и Константинос Мавропанос не сбъркаха. „Пчеличките“ отвърнаха чрез точни изпълнения на Тиаго, Люис-Портър и Матиас Йенсен, но Данго Уатара не вкара и така не се стигна до пета дузпа за тях.

Свързани статии:

Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп
Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп
Илия Груев и Лийдс ще срещнат Уест Хем или Брентфорд.
Чете се за: 00:42 мин.
#ФА Къп 2025/2026 #ФК Лийдс #ФК Брентфорд #ФК Уест Хем #Илия Груев-младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
4
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
6
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...

Още от: Футбол

Рафаеле Паладино: Мечтите са, за да бъдат преживени
Рафаеле Паладино: Мечтите са, за да бъдат преживени
Ханзи Флик: Трябва да продължим да играем по начина, по който можем Ханзи Флик: Трябва да продължим да играем по начина, по който можем
Чете се за: 01:30 мин.
Венсан Компани: Аталанта не е лесен противник Венсан Компани: Аталанта не е лесен противник
Чете се за: 04:00 мин.
Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп Манчестър Сити срещу Ливърпул е големият дуел на четвъртфиналите във ФА Къп
Чете се за: 00:42 мин.
Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба Душан Косич: Трудно е да приемем тази загуба
Чете се за: 01:15 мин.
Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш Хулио Веласкес: Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ