ИЗВЕСТИЯ

България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:15 мин.

България и еврото: Извършени са над 1000 проверки, нарушителите са под 10%

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
българия еврото извършени 1000 проверки нарушителите
Въвеждането на еврото преминава спокойно според председателя на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов. Според него през първите дни от въвеждането на новата валута най-много нарушения се забелязвят в сферата на услугите.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: "В банките няма проблеми, в супермаркетите няма проблеми. Като цяло хората си влизат нормално с новата валута. Доста и проверки извършихме, може би над 1000 от 1 януари и проверките показват също нарушителите са под 10% като цяло. Общо взето повечето от хората са в тон със закона, негативните прояви са доста малко, може би сферата на услугите е най-проблемна то там, където са по-непублични, в по-малко размери."

По думите на Иванов контролната система дава максимумът от себе си.

"Контролната система в момента е на максимум на възможностите си и повече. Буквално на биологическите възможности на инспекторите. Това искам да кажа. Става въпрос да имаме доста добър насочен информационен поток към гражданите. Да не се допусне паникьорство, да не се допуснат негативни явления, които да влият на психиката на хората най-вече. Тъй като процесът от икономическа гледна точка върви много добре. В момента е много прозрачна средата."

#България и еврозоната #България и еврото #нарушители #проверки

