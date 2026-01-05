БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България се прощава с Димитър Пенев
Японски предприемач плати рекордните 3,2 млн. долара за гигантска риба тон

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Японски предприемач плати рекордните 3,2 млн. долара за гигантска риба тон
Снимка: АП/БТА
Японски предприемач плати рекордните 510 милиона йени, или 3.2 милиона долара, за гигантска риба тон на традиционния новогодишен аукцион на рибния пазар в Токио.

Собственикът на верига ресторанти за суши, наричан "Кралят на рибата тон", каза, че е бил изненадан от високата цена за 243-килограмовата риба. Сумата е най-високата заплащана досега откакто новогодишният аукцион започва да следи цените през 1999 година. Предишната най-висока цена от над 330 милиона йени беше платена през 2019 година за малко по-голяма риба - 278 килограма.

