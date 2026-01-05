Отворени са пътищата към Витоша след затварянето им заради силния вятър

Уикендът беше белязан от трагедия на Витоша - дърво падна върху автомобил и уби 31-годишна жена, майка на две деца. Силният вятър причини и падане на клони и дървета и на други места в столицата. В тази връзка от СО вчера временно затвориха пътищата към планината.

Към този момент пътищата към Витоша са отворени и това е така, тъй като вятърът не е толкова силен.

Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община: "До момента сме получили 83 сигнала, които сме обработили. От тях 32 са за паднали дървета и клони, както на територията на парк Витоша, така и в София. Повечето от останалите сигналите са за опасни фасади, паднали билбордове и строителни огради. Има щети нанесени върху автомобили, които са паркирани, няколко от тях. За щастие нямаме сериозни инциденти от този силен и ураганен вятър на места в южните райони, така че за момента обстановката е спокойна."

Попитан кой е виновен за трагедията преди два дни, Димитров отсече:

"Парк Витоша си има своите управления и си има своите отговорности."

Директорката на природен парк Витоша не успя да участва в прякото включване на репортера на БНТ Борислава Алексова по темата, но очакваме писмена позиция по-късно днес.

От СО обясняват, че през ноември са премахнати след обследване 68 опасни дървета по пътищата към Алеко и към Златите мостове.

