Пътищата към Витоша са временно затворени заради силен вятър

Заради много силен и опасен вятър, от 10:00 ч. днес двата основни пътя към Витоша в посока Алеко и Златните мостове са временно затворени за движение. Решението е взето от Столична община, за да се гарантира безопасността на хората.

От Общината предупреждават туристите да не пътуват към планината и да спазват всички ограничения и указания. Силният вятър създава риск както за движението по пътищата, така и за престоя в планината.

Гражданите в София също са призовани да бъдат внимателни – да избягват паркове, дървета, строителни обекти, скелета, нестабилни сгради и електропроводи.

За хората, които вече се намират на Витоша, следобед ще има извънредни курсове на градския транспорт:

Линия 66 (от Алеко) – в 16:00, 16:30 и 17:00 ч.

Линия 61 (от Златните мостове) – от 16:00 до 18:30 ч.

Линия 63 ще се движи през целия ден, но със съкратен маршрут и няма да стига до Златните мостове.

По данни от хижите на Витоша в момента няма много туристи. В планината има около 50 автомобила общо в двете посоки. Вятърът остава ураганен и условията са много тежки.

От Столичната община заявяват, че следят ситуацията постоянно и ще информират хората при промяна.