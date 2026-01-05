Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Северна Корея е провела тестово изстрелване на хиперзвукова ракета. Кадри, разпространени от държавната информационна агенция, показват как севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично наблюдава тестовете.

Според агенцията ракетите са поразили цели над морето на разстояние около хиляда километра. Агенцията цитира Ким, че поддържането и разширяването на ядрения потенциал на страната е необходимо заради "скорошната геополитическа криза и различни международни обстоятелства." Севернокорейският лидер не уточнява за каква криза става дума, но според някои анализатори, тя може да е свързана с ударите на Съединените щати срещу Венецуела.

