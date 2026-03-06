БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Индонезия забранява социални мрежи на деца под 16-годишна възраст

от БНТ , Източник: БТА
По света
Според властите това е необходима стъпка по време на извънредна ситуация в дигиталната сфера

Индонезия ще започне да ограничава достъпа до определени "високорискови" интеренет платформи, включително ТикТок, Фейсбук и ЮТюб, за деца под 16-годишна възраст, съобщи днес индонезийското правителство, цитирано от ДПА.

Законът, предложен от министерството на комуникациите и информационните технологии, ще влезе в сила този месец.

Меутя Хафид - министър на комуникациите и информационните технологии на Република Индонезия: "Чрез тази регулация правителството ще отложи достъпа на деца под 16 години до интернет платформи с висок риск, включително социални медии и мрежови услуги."

Съгласно новите правила правителството ще започне да деактивира съществуващите акаунти на потребители под 16 години на няколко големи платформи, считано от 28 март. Меутя заяви, че процесът ще се осъществи постепенно, докато засегнатите компании се съобразят напълно с регламента.

Засегнатите платформи включват ЮТюб, TикТок, Фейсбук, Инстаграм, Треадс, Екс, Биго Лайв и онлайн платформата за игри Роблокс.

Меутя заяви, че Индонезия ще стане една от първите незападни страни, които налагат възрастови ограничения за достъпа на деца до интернет платформи. Тя описа мярката като отговор на нарастващите рискове, пред които са изправени младите интернет потребители.

Меутя Хафид - министър на комуникациите и информационните технологии на Република Индонезия: "Над децата тегнат все по-реални заплахи, вариращи от излагане на порнография и кибертормоз до онлайн измами и, най-важното, пристрастяване."

Министърката призна, че тази политика може да причини неудобства на децата и родителите. Тя обаче заяви, че правителството я разглежда като необходима стъпка по време на "една извънредна ситуация в дигиталната сфера".

