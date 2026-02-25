Първа визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Снимка: БТА
На първо посещение в Китай като германски канцлер Фридрих Мерц поиска китайските компании да разширят инвестициите си в страната му.

Той получи обещание за увеличен внос на германски висококачествени стоки и съобщи, че азиатският гигант е поръчал допълнителни 120 самолета от Еърбъс. Мерц призова Пекин да вземе мерки срещу изкривяванията на пазара. Канцлерът отбеляза, че нарастващият търговски дефицит на Германия с азиатския гигант през последните пет години "не е здравословен" и трябва да бъде ограничен.

Като проблеми в двустранната търговия Берлин вижда подценен юан, субсидии, изкривяващи пазара и свръхкапацитет на китайските износители, който генерира търговски излишъци. Китайската страна се обяви за запазване на мултилатерализма и свободната търговия - намек на търговската война на Доналд Тръмп.

Си Дзинпин - президент на Китай: "Преди десет години няколко пъти казах, че светът преживява голяма трансформация, невиждана от век. Наскоро Вие също заявихте, че преживяваме епохален поврат. Колкото по-бурен и преплетен става светът, толкова повече Китай и Германия трябва да засилят стратегическата комуникация и да подобрят стратегическото взаимно доверие."

Фридрих Мерц- канцлер на Германия: "Знаем, че големите световни икономики имат най-големи ползи, когато работят в тясно сътрудничество, при взаимна изгода. Бих искал да направя това с открито съзнание, като се отчитат и настоящите предизвикателства, например в областта на международната търговия. По този въпрос има редица въпроси, които трябва да обсъдим помежду си."

снимки: БТА

#визита в Китай #китайският президент Си Дзинпин #германски канцлер #Фридрих Мерц #Си Дзинпин

