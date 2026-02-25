ГЕРБ-СДС внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в изборите през април

Коалиция ГЕРБ-СДС внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Росен Желязков - ГЕРБ-СДС: "Внесохме 9999 подписа – това е една малка част от 43-те хиляди, които събрахме до момента, но толкова можехме да носим с господин Добрев. Влизаме в тази поредна кампания от спиралата от избори, които сме през последните години със спокойствие и със самочувствие. Спокойствие, защото сме постигнали много във всички формати, които сме управлявали и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна година и за българската икономика и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, така както и предначертахме още през януари миналата година."
снимки: Десислава Кулелиева, БНТ
"Както са казали консулите в древен Рим: направих каквото можах, който може да направи повече. В тази кампания ние не само ще подчертаваме успехите, които сме постигнали, ние ще чертаем и градежа, който предстои да се прави в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено и по отношение на доверието на международните институции и по отношение на възможностите пред българската икономика, и по отношение увеличаване конкурентоспособността, която е нашата вътрешна задача, и по отношение на ангажиментите, които имаме с партньорствата и съюзите, в които участваме", допълни Желязков.