Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ГЕРБ-СДС внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в изборите през април

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в изборите през април
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Коалиция ГЕРБ-СДС внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Росен Желязков - ГЕРБ-СДС: "Внесохме 9999 подписа – това е една малка част от 43-те хиляди, които събрахме до момента, но толкова можехме да носим с господин Добрев. Влизаме в тази поредна кампания от спиралата от избори, които сме през последните години със спокойствие и със самочувствие. Спокойствие, защото сме постигнали много във всички формати, които сме управлявали и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна година и за българската икономика и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, така както и предначертахме още през януари миналата година."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Както са казали консулите в древен Рим: направих каквото можах, който може да направи повече. В тази кампания ние не само ще подчертаваме успехите, които сме постигнали, ние ще чертаем и градежа, който предстои да се прави в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено и по отношение на доверието на международните институции и по отношение на възможностите пред българската икономика, и по отношение увеличаване конкурентоспособността, която е нашата вътрешна задача, и по отношение на ангажиментите, които имаме с партньорствата и съюзите, в които участваме", допълни Желязков.

# ГЕРБ-СДС #регистрация за изборите #цик #документи

