Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Бенефисът на Теодор Салпаров ще се състои в началото на септември

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Отказвах през годините на два пъти бенефис, но сега някак си го усетих, че е време, сподели бившият волейболен национал.

теодор салпаров
Теодор Салпаров ще сложи официален край на своята кариера на 5 септември. Тогава в „Арена 8888“ ще се проведе неговият бенефис, който е броени дни преди старта на европейското първенство по волейбол, което ще се проведе в България, Италия, Финландия и Румъния.

Организаторите обещават голямо шоу за публиката, като един срещу друг ще на игрището сили ще премерят два отбора. Един съставен от български звезди и един с такива от целия свят. Сред тях са шампиони и медалисти от най-големите първенства на планетата, но на този етап имената остават запазени в тайна.

Отказвах през годините на два пъти бенефис, но сега някак си го усетих, че е време. Използвахме да е близо до европейското първенство, за да може да се предаде щафетата. Да предадем духа на тези млади момчета, които ни изненадаха с този сребърен медал“, коментира Салпаров, отбелязвайки отличието от световното първенство във Филипините, което българите спечелиха.

