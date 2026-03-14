Волейболният Берое завърши редовния сезон с победа

Берое победи Славия с 3:0 гейма (25:14, 27:25, 25:23) в мач от последния 20-ия кръг на редовния сезон в мъжкото първенство по волейбол. Срещата се игра в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора.

С успеха старозагорският тим завърши редовния сезон на пето място в класирането с баланс от 11 победи и 9 загуби. За Славия това беше 17-о поражение през кампанията, което остави столичния отбор на предпоследната десета позиция и извън плейофите.

В четвъртфиналната фаза Берое ще се изправи срещу ЦСКА, който приключи редовния сезон на четвърто място.

Домакините имаха пълно превъзходство в първия гейм и бързо натрупаха комфортна преднина, която не позволиха на съперника да стопи, затваряйки частта убедително при 25:14.

Вторият гейм беше далеч по-оспорван. Гостите поведоха рано в резултата и на два пъти изграждаха преднина от по четири точки. Силният сервис на Мартин Мечкаров обаче помогна на домакините да се върнат в играта. В драматичния край Иван Латунов спаси геймбол със силна блокада, а две последователни блокади на Джеси Деланси донесоха успеха на Берое за 27:25 и аванс от 2:0.

В третия гейм старозагорци отново започнаха по-добре и поведоха с 14:9, но Славия успя да се върне и дори да изравни при 22:22. В решаващите разигравания домакините показаха по-здрави нерви и след точка на Меди Бентахер затвориха мача при 25:23.

Най-резултатен за победителите беше Джеси Деланси с 15 точки, докато за Славия Константин Динов реализира 9. За най-полезен играч в срещата беше определен Иван Латунов.