БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България полетя към втората фаза в квалификациите за...
Чете се за: 03:55 мин.
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Волейболният Берое завърши редовния сезон с победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

В четвъртфиналната фаза Берое ще се изправи срещу ЦСКА.

вк берое
Снимка: БТА
Слушай новината

Берое победи Славия с 3:0 гейма (25:14, 27:25, 25:23) в мач от последния 20-ия кръг на редовния сезон в мъжкото първенство по волейбол. Срещата се игра в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора.

С успеха старозагорският тим завърши редовния сезон на пето място в класирането с баланс от 11 победи и 9 загуби. За Славия това беше 17-о поражение през кампанията, което остави столичния отбор на предпоследната десета позиция и извън плейофите.

В четвъртфиналната фаза Берое ще се изправи срещу ЦСКА, който приключи редовния сезон на четвърто място.

Домакините имаха пълно превъзходство в първия гейм и бързо натрупаха комфортна преднина, която не позволиха на съперника да стопи, затваряйки частта убедително при 25:14.

Вторият гейм беше далеч по-оспорван. Гостите поведоха рано в резултата и на два пъти изграждаха преднина от по четири точки. Силният сервис на Мартин Мечкаров обаче помогна на домакините да се върнат в играта. В драматичния край Иван Латунов спаси геймбол със силна блокада, а две последователни блокади на Джеси Деланси донесоха успеха на Берое за 27:25 и аванс от 2:0.

В третия гейм старозагорци отново започнаха по-добре и поведоха с 14:9, но Славия успя да се върне и дори да изравни при 22:22. В решаващите разигравания домакините показаха по-здрави нерви и след точка на Меди Бентахер затвориха мача при 25:23.

Най-резултатен за победителите беше Джеси Деланси с 15 точки, докато за Славия Константин Динов реализира 9. За най-полезен играч в срещата беше определен Иван Латунов.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Берое Стара Загора #ВК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ